

Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания

29.12.2024 15:24





Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания участников акции протеста, внезапно начавшиеся на проспекте Руставели в воскресенье.



Действия полиции "стали продолжением репрессий и нарушением свободы мирных собраний", - заявила организация.



Ассоциация юристов отмечает, что задержания проводились очень жестко, в том числе женщин за волосы волокли по асфальту.



На данный момент неизвестно точное число задержанных.





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