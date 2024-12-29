|
|
|
Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания
29.12.2024 15:24
Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания участников акции протеста, внезапно начавшиеся на проспекте Руставели в воскресенье.
Действия полиции "стали продолжением репрессий и нарушением свободы мирных собраний", - заявила организация.
Ассоциация юристов отмечает, что задержания проводились очень жестко, в том числе женщин за волосы волокли по асфальту.
На данный момент неизвестно точное число задержанных.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна