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Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания


29.12.2024   15:24


Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" отреагировала на задержания участников акции протеста, внезапно начавшиеся на проспекте Руставели в воскресенье.

Действия полиции "стали продолжением репрессий и нарушением свободы мирных собраний", - заявила организация.

Ассоциация юристов отмечает, что задержания проводились очень жестко, в том числе женщин за волосы волокли по асфальту.

На данный момент неизвестно точное число задержанных.


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