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Михаэль Ротт: Грузии нужны новые свободные и справедливые выборы, как можно скорее
29.12.2024 16:26
Саломе Зурабишвили спасла честь Грузии! Никто не должен признать т. н. нового «президента», или осуществлять его легитимацию приглашениями или визитами, - об на своей странице в социальной сети Х пишет председатель комитета Бундестага по внешним отношениям Михаэль Ротт.
По его словам, Михаил Кавелашвили был избран депутатами, получившими мандаты в результате сфальсифицированных выборов.
«Он был избран депутатами, получившими мандаты в результате сфальсифицированных выборов. Грузии нужны новые свободные и справедливые выборы, как можно скорее», - пишет Ротт.
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