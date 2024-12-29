

Линас Линкявичюс: Мы четко должны поддержать президента Грузии в попытке сохранить европейский путь Грузии

29.12.2024 17:39





Мы часто проигрываем, когда не занимаем единую, сильную позицию в переломный момент. Сейчас происходит процесс падения грузинской демократии, - указанное заявление на своей странице в социальной сети Х сделал бывший министр иностранных дел Литвы, ныне посол этой страны в Швеции Линас Линкявичюс.



По его словам, разрешить кризис, сложившийся в Грузии, могут только новые свободные выборы.



«Только новые свободные выборы могут разрешить этот кризис. Мы должны поддержать президента Грузии в попытке сохранить европейский путь Грузии», - пишет Линкявичюс.





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