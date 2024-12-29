

Скандинавские и прибалтийские страны призвали грузинские власти предпринять немедленные шаги по выходу из кризиса

29.12.2024 18:52





Мы обеспокоены тем, что страна становится на путь более глубокой поляризации и кризиса. Грузии в срочном порядке необходим выход из сложившегося кризиса для того, чтобы восстановить доверие общества к демократическим институтам, - об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел скандинавских и прибалтийских стран.



"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, сложившейся в Грузии. Мы требовали основательного и беспристрастного расследования нарушений, зафиксированных как до, так и во время парламентских выборов 26 октября, осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ, и осуждаем угрозу в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили", - говорится в заявлении.



Главы внешнеполитических ведомств скандинавских и прибалтийских стран призвали грузинские власти предпринять немедленные шаги по выходу из кризиса, в том числе путем исполнения рекомендаций ОБСЕ и рассмотрения возможностей назначения новых выборов на их основании.



"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы обеспокоены тем, что страна становится на путь более глубокой поляризации и кризиса. Грузии в срочном порядке необходим выход из сложившегося кризиса для того, чтобы восстановить доверие общества к демократическим институтам. Призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в указанном направлении", - говорится в заявлении, которое в социальной сети распространила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.





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