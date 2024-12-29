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Скандинавские и прибалтийские страны призвали грузинские власти предпринять немедленные шаги по выходу из кризиса
29.12.2024 18:52
Мы обеспокоены тем, что страна становится на путь более глубокой поляризации и кризиса. Грузии в срочном порядке необходим выход из сложившегося кризиса для того, чтобы восстановить доверие общества к демократическим институтам, - об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел скандинавских и прибалтийских стран.
"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, сложившейся в Грузии. Мы требовали основательного и беспристрастного расследования нарушений, зафиксированных как до, так и во время парламентских выборов 26 октября, осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ, и осуждаем угрозу в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили", - говорится в заявлении.
Главы внешнеполитических ведомств скандинавских и прибалтийских стран призвали грузинские власти предпринять немедленные шаги по выходу из кризиса, в том числе путем исполнения рекомендаций ОБСЕ и рассмотрения возможностей назначения новых выборов на их основании.
"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы обеспокоены тем, что страна становится на путь более глубокой поляризации и кризиса. Грузии в срочном порядке необходим выход из сложившегося кризиса для того, чтобы восстановить доверие общества к демократическим институтам. Призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в указанном направлении", - говорится в заявлении, которое в социальной сети распространила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
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