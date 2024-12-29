

ALDE и «Либеральный интернационал»: Кавелашвили — незаконный президент Грузии

29.12.2024 20:36





Главы «Альянса европейских либералов и демократов» (ALDE) и международной организации «Либеральный интернационал» (LI) выступили с совместным специальным заявлением в связи с инаугурацией Михаила Кавелашвили на должность шестого президента Грузии. Они подчеркивают, что он — незаконный президент страны.



ALDE и «Либеральный интернационал» снова повторили, что в Грузии прошли «однопартийные» парламентские выборы, которые завершились назначением «своего президента» — Михаила Кавелашвили. Это, подчеркивается в заявлении, подрывает демократию в стране, верховенство закона и ставит под угрозу европейское будущее Грузии.



И АLDE, и организация «Либеральный интернационал» выражают поддержку Саломе Зурабишвили, покинувшей Дворец Орбелиани 29 декабря, и считают ее легитимным президентом Грузии.



«Недавние однопартийные выборы, организованные партией «Грузинская мечта», завершившиеся назначением единственного кандидата – Михаила Кавелашвили – своим «президентом», представляют собой явное нарушение демократических норм и оскорбление воли грузинского народа. Такие действия подрывают доверие к демократическому процессу, подрывают верховенство закона и ставят под угрозу стремление Грузии к интеграции в демократическое международное сообщество.



Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Саломе Зурабишвили как законного президента Грузии, не признаем Михаила Кавелашвили в качестве президента и не считаем его назначение ни результатом свободных, справедливых и конкурентных выборов, ни отражением демократического выбора грузинского народа», — заявлено в публикации.



Главы ALDE и организации «Либеральный интернационал» считают, что Саломе Зурабишвили продемонстрировала свою приверженность «поддержанию демократических основ Грузии, сохранению ее конституционной целостности и укреплению связей с Европейским союзом и демократическим миром в целом».





ALDE и LI призвали международное сообщество сохранять бдительность и единство в поддержке права грузинского народа свободно определять свое руководство и пользоваться своими основными правами и свободами, не опасаясь репрессий. Кроме того, они приветствуют санкции США против Бидзины Иванишвили, олигарха и основателя «Мечты».



«Мы очень обеспокоены последствиями для инакомыслящих, о которых свидетельствуют правозащитные НПО, и приветствуем введение Соединенными Штатами санкций в отношении лиц, причастных к этим антиконституционным действиям, включая основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, и призываем страны последовать этому примеру в связи с откатом от демократии, свидетелями которого мы являемся.



Обещание Грузии как демократической страны может быть реализовано только через уважение прав человека, соблюдение верховенства закона и приверженность демократическому управлению», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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