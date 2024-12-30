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Джинн Шейхин: Я продолжу поддерживать грузинский народ
30.12.2024 10:44
Я продолжу поддерживать грузинский народ, так как они требуют, чтобы правительство представляло их волю и евроатлантический устремления, - пишет на своей странице в социальной сети Х американский сенатор Джинн Шейхин.
„Грузинский народ не раз отвергал автократию, проводя акции протеста на улицах Грузии за свое свободное и демократическое будущее. Я продолжу поддерживать грузинский народ, так как они требуют, чтобы правительство представляло их волю и евроатлантический устремления “, - пишет сенатор.
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