

Джинн Шейхин: Я продолжу поддерживать грузинский народ

30.12.2024 10:44





Я продолжу поддерживать грузинский народ, так как они требуют, чтобы правительство представляло их волю и евроатлантический устремления, - пишет на своей странице в социальной сети Х американский сенатор Джинн Шейхин.



„Грузинский народ не раз отвергал автократию, проводя акции протеста на улицах Грузии за свое свободное и демократическое будущее. Я продолжу поддерживать грузинский народ, так как они требуют, чтобы правительство представляло их волю и евроатлантический устремления “, - пишет сенатор.





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