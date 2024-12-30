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За подписью Михаила Кавелашвили в „Законодательном вестнике“ обнародовано 28 законопроектов
30.12.2024 10:54
За подписью Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии Избирательной коллегией, в „Законодательном вестнике“ обнародовано 28 законопроектов.
Среди обнародованных законопроектов поправки, внесенные в Закон Грузии "О собраниях и манифестациях", на основании которых в ходе акций протеста демонстрантам воспрещается закрывать лицо масками или любыми иными средствами, пользоваться лазерными устройствами и пиротехникой.
За подписью Кавелашвили также вступили в силу законопроекты, согласно которым увеличиваются размеры административных штрафов, а также упрощается процесс реорганизации в публичных службах.
Все законы вступают в силу с момента их обнародования.
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