

За подписью Михаила Кавелашвили в „Законодательном вестнике“ обнародовано 28 законопроектов

30.12.2024 10:54





За подписью Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии Избирательной коллегией, в „Законодательном вестнике“ обнародовано 28 законопроектов.



Среди обнародованных законопроектов поправки, внесенные в Закон Грузии "О собраниях и манифестациях", на основании которых в ходе акций протеста демонстрантам воспрещается закрывать лицо масками или любыми иными средствами, пользоваться лазерными устройствами и пиротехникой.



За подписью Кавелашвили также вступили в силу законопроекты, согласно которым увеличиваются размеры административных штрафов, а также упрощается процесс реорганизации в публичных службах.



Все законы вступают в силу с момента их обнародования.





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