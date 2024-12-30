

Джим Риш: Соединенные штаты не оставят грузинский народ

30.12.2024 10:56







Несмотря на бойкот оппозиции, Парламент Грузии назначил президентом явно антизападного политика, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет американский сенатор, член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.



По утверждению сенатора, Соединенные штаты не оставят грузинский народ.



„Хорошо известна попытка грузинских властей отказаться от друзей Грузии, однако мы не откажемся от ее народа. Несмотря на то, что в отношении Бидзины Иванишвили в итоге все же были введены запоздавшие санкции из-за его роли в текущем политическом кризисе в Грузии, должно быть сделано еще больше. В очередной раз, США не оставят грузинский народ и его желание быть свободной, справедливой демократией“, - пишет Риш.





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