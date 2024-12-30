

В возрасте 100 лет скончался бывший президент США Джимми Картер

30.12.2024 10:56





В возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер. Картер умер в своем доме в Плейнсе.



39-й президент Америки родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс, штат Джорджия. Он вырос в фермерском доме.



СМИ отмечают, что Картер стал первым в истории страны, избранным от Глубокого Юга с 1837 года. Политическая карьера Картера началась в 1962 году, когда он был избран сенатором от штата Джорджия. Он также был ветераном ВМС США и губернатором штата Джорджия.



Среди достижений администрации Картера – подписание Кэмп-Дэвидского соглашения – мирного договора между Израилем и Египтом. Картер также создал департаменты образования и энергетики. Однако население было недовольно его экономической политикой и американо-иранским кризисом с заложниками, после которого Картер не был переизбран на второй срок.



На президентских выборах 1981 года Картер потерпел поражение от республиканца Рональда Рейгана. Покинув пост президента, он сосредоточился на международных отношениях и правах человека, после чего получил Нобелевскую премию мира в 2002 году.





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