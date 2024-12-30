|
|
|
Кобахидзе: Мы готовы начать партнерство с новой администрацией Трампа с чистого листа
30.12.2024 10:57
«Определенные риски сохраняются, однако мы настроены оптимистично и надеемся, что президенту Трампу удастся победить «дип стейт», и все это будет видно в первую очередь на примере отношений Грузии и США», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».
Как отметил глава правительства, Грузия готова начать стратегическое партнерство с новой администрацией США с чистого листа.
«Оппозиция предпочла бы оставить действующую администрацию, хотя они проиграли выборы как в Грузии, так и в Америке, поэтому они думают, что после 20 января многое изменится, и среди них, в первую очередь, станет больше справедливости со стороны США.
Мы ясно дали понять, что готовы начать наше стратегическое партнерство с новой администрацией с чистого листа, имея конкретную дорожную карту. Это не устраивает радикальную оппозицию, и риски остаются, в том числе в том, что президенту Трампу потребуется некоторое время, чтобы изменить ситуацию, в том числе победить «дип стейт», что является его заявленной целью. Поэтому определенные риски сохраняются, хотя мы настроены оптимистично и надеемся, что президент Трамп сможет победить «дип стейт», и все это будет видно в первую очередь на примере отношений Грузии и США», — сказал премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна