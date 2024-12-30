

Кобахидзе: Мы готовы начать партнерство с новой администрацией Трампа с чистого листа

30.12.2024 10:57





«Определенные риски сохраняются, однако мы настроены оптимистично и надеемся, что президенту Трампу удастся победить «дип стейт», и все это будет видно в первую очередь на примере отношений Грузии и США», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».



Как отметил глава правительства, Грузия готова начать стратегическое партнерство с новой администрацией США с чистого листа.



«Оппозиция предпочла бы оставить действующую администрацию, хотя они проиграли выборы как в Грузии, так и в Америке, поэтому они думают, что после 20 января многое изменится, и среди них, в первую очередь, станет больше справедливости со стороны США.



Мы ясно дали понять, что готовы начать наше стратегическое партнерство с новой администрацией с чистого листа, имея конкретную дорожную карту. Это не устраивает радикальную оппозицию, и риски остаются, в том числе в том, что президенту Трампу потребуется некоторое время, чтобы изменить ситуацию, в том числе победить «дип стейт», что является его заявленной целью. Поэтому определенные риски сохраняются, хотя мы настроены оптимистично и надеемся, что президент Трамп сможет победить «дип стейт», и все это будет видно в первую очередь на примере отношений Грузии и США», — сказал премьер-министр.





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