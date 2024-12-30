

Глава МИД Нидерландов: Грузины мирно защищают на улицах свое демократическое и европейское будущее

30.12.2024 10:58





Пришло время правительству Грузии восстановить доверие общества и, возможно, рассмотреть возможность проведения новых выборов на основе рекомендаций ОБСЕ, — написал в соцсети министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.



По его словам, грузины мирно защищают на улицах свое демократическое и европейское будущее.



«Я приветствую лидерство Саломе Зурабишвили и ее твердую приверженность европейскому курсу Грузии. Вот уже месяц грузины мирно защищают на улицах свое демократическое и европейское будущее, несмотря на насилие и запугивание. Ни одно правительство не может игнорировать их призыв.



Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подтвердило серьезные нарушения на выборах, а также нехватку расследования предполагаемых фальсификаций. Пришло время правительству Грузии восстановить доверие общества к демократическим институтам путем выполнения рекомендаций ОБСЕ и, возможно, рассмотреть возможность проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», — написал Вельдпамп в соцсети.















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