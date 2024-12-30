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Зурабишвили осудила решение Кавелашвили подписать спорные законы
30.12.2024 10:58
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение шестого президента Грузии, избранного коллегией выборщиков, Михаила Кавелашвили, который подписал в том числе законы, ограничивающие права человека.
«Новый виток насилия и репрессий в ознаменование де-факто инаугурации де-факто президента. Он (Кавелашвили — ред.) только что подписал новые законы, ограничивающие свободу собраний и разрешающие чистки на государственной службе», — пишет Зурабишвили на Х.
МВД Грузии пояснило, что «эти изменения соответствуют стандартам Европейского суда и передовой практике европейских стран».
Отметим, Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, подписал противоречивые законы, ограничивающие права человека. Среди опубликованных в «Законодательном вестнике» опубликовано 28 законопроектов за подписью президента, избранного коллегией выборщиков.
Среди опубликованных законопроектов — поправки к закону «О собраниях и массовых манифестациях», на основании которых участникам акций протеста запрещается закрывать свои лица масками и любыми другими средствами во время митингов, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.
29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».
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