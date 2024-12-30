

Госдеп США: внимательно следим за ситуацией в Грузии

30.12.2024 10:58





Госдеп США прокомментировал инаугурацию Михаила Кавелашвили в качестве шестого президента Грузии. Пресс-спикер Мэтью Миллер заявил «Радио Свобода»:



«Мы внимательно следим за ситуацией в Грузии».



Представитель Госдепартамента также прокомментировал непрекращающиеся демонстрации в Грузии вот уже 32-й день.



Он отметил, что «уважение свободы выражения мнений и права на мирные собрания имеет важное значение для функционального общества».



Отметим, 29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».



Также напомним, что 27 декабря США ввели финансовые санкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно. В результате санкций «в отношении лица, связанного с Россией», — Бидзины Иванишвили и подконтрольных ему компаний вводится ряд ограничений.



Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Администрации Байдена ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что санкции против Иванишвили введены «за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации».



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Иванишвили и так в течение 3 лет находился под де-факто санкциями, а теперь они введены формально. Это, отметил он, — награда за то, что основатель «Грузинской мечты» не поступился интересами Грузии.





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