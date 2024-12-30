

В Бундестаге призвали главу МИД Германии срочно лететь в Грузию

30.12.2024 10:59





Представитель Бундестага Германии Кнут Абрахам призвал главу МИД Германии Анналену Бербок срочно направиться в Грузию, поскольку «ситуация в стране-кандидате ЕС ухудшается с каждым днем».



По мнению Абрахама, в Тбилиси в ближайшее время должны вылететь министры иностранных дел не только Германии, но и Франции и Польши — т.н. Веймарского треугольника.



«Резолюция Европарламента по вопросу Грузии и опыт Прибалтики указывают путь прогресса», — пишет Абрахам в Х.



Ранее Германия, Франция и Польша призвали правительство Грузии изменить курс.



«Мы осуждаем действия правительства Грузии, которые привели к фактической остановке процесса вступления Грузии в Евросоюз… Кроме того, мы с растущей обеспокоенностью отмечаем рост агрессивной риторики в адрес ЕС и его стран-членов. .. Под угрозой – объем и глубина отношений и сотрудничества между ЕС и Грузией», — говорилось в заявлении.



Страны Веймарского треугольника надеются, что правительство Грузии вернется на путь реформ, от которых зависит вступление страны в ЕС.



Это заявление было сделано в октябре — через полтора месяца премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что правительство Грузии приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. В стране начались протесты, которые жестко подавлялись. ЕС обсуждает возможности реагирования. Германия остановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро.





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