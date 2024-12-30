

Кавелашвили: Вопрос евроинтеграции и гарантированный нашей Конституцией прозападный курс часто используются для спекуляций

30.12.2024 12:48





Кавелашвили: Вопрос евроинтеграции и гарантированный нашей Конституцией прозападный курс часто используются для спекуляций, наш долг – противопоставить таким спекуляциям правду

11:56, 30.12.2024



«В последнее время вопрос евроинтеграции и гарантированный нашей Конституцией прозападный курс часто используются для спекуляций как во внутренней, так и во внешней политике страны. Мы не раз сталкивались с такими спекуляциями и знаем, что, к сожалению, все это служит поляризации нашего общества. Это сильно вредит интересам нашей страны, поэтому наш долг — противопоставить таким спекуляциям правду», – заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на конференции послов «Послы 2024».



По словам Кавелашвили, несмотря на созданную в стране искусственную шумиху и мощную дезинформационную кампанию, процесс евроинтеграции Грузии продолжается.



«Уважаемые дипломаты, вам известно, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей Конституции, и он так же прочен, как и всегда. К сожалению, в последнее время вопрос евроинтеграции и гарантированный нашей Конституцией прозападный курс часто используются для спекуляций как во внутренней, так и во внешней политике страны. Мы не раз сталкивались с такими спекуляциями и знаем, что, к сожалению, все это служит поляризации нашего общества, сильно вредит интересам нашей страны, поэтому наш долг — противопоставить таким спекуляциям правду. Несмотря на созданную в стране искусственную шумиху и мощную дезинформационную кампанию, процесс евроинтеграции Грузии продолжается. К 2028 году мы выполним более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будем лучшим образом подготовлены к вступлению в Евросоюз. Однако необходимо отметить, что Грузия уже сейчас готова в любой момент начать переговоры. Об этом неоднократно говорил премьер-министр. В любой момент наша страна готова к началу переговоров и к началу процесса.



Наш приоритет в отношениях с США столь же неизменен и тверд. Мы ожидаем, что при новой администрации будут устранены все недоразумения, и приоритеты, определенные Хартией стратегического партнерства между двумя странами, найдут соответствующее отражение во всех направлениях нашего сотрудничества. Грузия, как сторона, заинтересованная в обеспечении мира и стабильности, укрепляет более тесные отношения с соседними странами, а именно с Азербайджаном, Арменией и Турцией, поддерживая долгосрочный мир на Южном Кавказе. Как вы знаете, мы прилагаем значительные усилия в этом направлении.



Для нас важно максимально укрепить связь нашей диаспоры с родиной, чтобы они могли активно участвовать в процессе построения страны. Уверен, что вместе мы сможем успешно осуществить процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, а также обеспечить мир, стабильность и экономическое благополучие для нашей страны и нашего народа», – заявил Михаил Кавелашвили.





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