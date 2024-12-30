

Кобахидзе: Наша цель – начать отношения с США с чистого листа

30.12.2024 12:48





«Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является перезагрузка отношений с США, для чего мы сделаем все», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на заключительном мероприятии конференции послов.



Как отметил глава правительства, есть абсолютная открытость, готовность к перезагрузке отношений.



«Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является перезагрузка отношений с США, для чего мы сделаем все. В связи с этим, я сделал чрезвычайное заявление на заседании правительства. Наша цель – перезапустить отношения с США с чистого листа, возобновить стратегическое партнёрство, и сделать это с конкретным путеводителем – стратегическое партнёрство на чистом листе, но мы хотим стратегического партнёрства с конкретным путеводителем, в котором будут отражены конкретные ощутимые результаты. С нашей стороны есть абсолютная открытость и готовность к этому, и мы надеемся, что в условиях новой администрации мы увидим соответствующие шаги», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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