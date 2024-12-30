

Кобахидзе: Оппозиция вошла в тяжелый процесс

30.12.2024 12:50





Оппозиция вошла в тяжелый процесс – я бы посоветовал всем, всё переосмыслить. Попытка осуществления революции насильственным путем завершена, все должны переключиться на другую повестку дня, - заявил в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, вчера „поражение оппозиции было оформлено окончательно“.



„Оппозиция вошла в тяжелый процесс, они попытались устроить переворот и революцию. Сейчас они не знают, как выйти из этой повестки дня. Советую всем, всё переосмыслить. Попытка осуществления революции насильственным путем завершена, все должны переключиться на другую повестку дня. Эта та повестка дня, которая нужна нашей стране. Это мой призыв ко всем. 29-го, вчера, поражение оппозиции было оформлено окончательно, когда власть было сформирована полностью со всеми ее ответвлениями. Наша демократическая система утверждена окончательно. Любые нападки на грузинскую демократию обречены на провал. Будь то нападки, внутренних или внешних субъектов. Все должны уважать грузинскую демократию, нашу демократическую систему. Это мой призыв ко всем, в том числе и к оппозиции“,- заявил Кобахидзе.





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