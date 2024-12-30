

Кобахидзе: Мы продолжаем работу по мирному восстановлению территориальной целостности и деоккупации

30.12.2024 12:50





В соответствии с главным приоритетом правительства, мы продолжаем работу по мирному восстановлению территориальной целостности и деоккупации, политику по примирению и вовлеченности населения, разделенного оккупационной линией, - указанное заявление в своем выступлении на церемонии закрытия Конференции послов 2024 сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, дипломатическая служба проводит активную работу в международных организациях с целью защиты интересов страны.



„Роль каждого из вас в представлении и защите интересов Грузии является особенной. Очень важно, что амбассадориал состоялся и в текущем году, что продолжается эта важная традиция, где мы имеем возможность подытожить деятельность, осуществленную грузинской дипломатией, ее достижения и обсудить приоритеты и основные направления нашей внешней политики.



Наша страна стремится занять достойное место в современном развитом мире. Понятно, что в указанном процессе Грузия необходимо укрепление международных позиций, международная поддержка, и роль каждого дипломата на этом пути является особенной.



В соответствии с главным приоритетом правительства, мы продолжаем работу по мирному восстановлению территориальной целостности и деоккупации, политику по примирению и вовлеченности населения, разделенного оккупационной линией. Дипломатическая служба проводит активную работу в международных организациях с целью защиты интересов страны. В текущем году была активно проведена политика по непризнанию, особый вклад в которую принадлежит нашим посольствам.



В течение всех этих 12 лет политика непризнания осуществляется принципиально, успешно, и за это я хочу выразить благодарность каждому соответствующему послу, - заявил Кобахидзе.















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