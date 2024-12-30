

GYLA: «Аресты сопровождались тасканием за волосы и волочением по земле»

30.12.2024 13:02





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) расценивает аресты граждан, участвовавших в мирной акции протеста после инаугурации Кавелашвили 29 декабря, как «продолжение репрессий».



На проспекте Руставели правоохранители задержали семерых участников акции. Во время задержания протестующие получили травмы.



— «29 декабря, днём (в 14:14), сотрудники Министерства внутренних дел применили насильственные методы для задержания участников мирной акции, среди которых были женщины.



Процесс задержания сопровождался действиями, такими как вырывание волос и волочение людей по земле.



Подобные действия нарушают право на мирные собрания и свободу выражения мнений, противоречат правовым нормам и являются продолжением репрессий, которые длятся уже месяц», — говорится в заявлении, распространённом GYLA.



С 28 ноября, после того как Ираклий Кобахидзе объявил о решении партии «Грузинская мечта» приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года, в Тбилиси и других городах уже который день продолжаются массовые проевропейские протесты.



29 декабря, в парламенте партия «Грузинская мечта» миллиардера Б.Иванишвили провела инаугурацию назначенного президента.



Сразу после завершения инаугурации на проспекте Руставели, рядом с храмом Кашвети, были задержаны семь участников акции протеста, некоторые из которых получили травмы.





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