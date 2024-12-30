

Папуашвили: Мой призыв – уважать суверенитет грузинского народа

30.12.2024 13:02





«Мы не для того добивались независимости 33 года назад ценой борьбы и крови, чтобы постсоветские страны ставили под сомнение наш суверенитет. Мой призыв ко всем странам: уважайте суверенитет грузинского народа, это основа международного порядка», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Этим комментарием Папуашвили отреагировал на совместное заявление министров иностранных дел стран Скандинавии и Балтии о ситуации в Грузии.



«Среди авторов заявления есть представители тех властей, которые прямо участвовали в предвыборной кампании в Грузии. Я имею в виду представителей Эстонии, Литвы, которые непосредственно принимали участие в предвыборной кампании на стороне оппозиции. Очевидно, они также считают, что потерпели поражение на этих выборах, и теперь пытаются с помощью внешних рычагов повлиять на демократические выборы грузинского народа. Конечно, это абсолютно неприемлемый, недемократический путь. Путь, за который эти страны упрекают Россию в её отношении к другим государствам, вмешиваясь во внутренние дела. Очевидно, что они настолько увлечены борьбой с Россией, что постепенно сами начинают использовать её методы, вмешиваясь во внутренние дела и суверенитет других стран.



Мы не для того добивались независимости 33 года назад ценой борьбы и крови, чтобы постсоветские страны ставили под сомнение наш суверенитет. Печально, что, в особенности постсоветские страны, применяют к Грузии тот же менталитет, который мы раньше наблюдали со стороны других столиц. Сейчас возникает вопрос: насколько страны-члены ЕС или некоторые европейские государства действительно верны своим заявлениям о суверенитете, который они так часто повторяют, говоря об уважении к Грузии и её народу. Подобные заявления создают впечатление, что суверенитет нужен им только для себя и своего народа, а суверенитет других народов они легко нарушают.



Мой призыв ко всем странам: уважайте суверенитет грузинского народа, это основа международного порядка. Если они нарушат международный порядок, основанный на правилах, пусть не удивляются, если и другие начнут нарушать такие правила. Поэтому важно, чтобы все соблюдали правила. Недопустимо нарушение суверенитета. Мы действуем в интересах нашего народа, оставаясь верными нашей Конституции, поэтому не имеет значения, какие заявления будут сделаны. Единственное, что важно, это то, чтобы никто не нарушал нашу территориальную целостность – прежде всего Россия, которая вмешивается в нашу территориальную целостность. Никто не должен нарушать наш суверенитет, особенно это касается постсоветских стран и тех политических групп, которые до сих пор действуют в отношении Грузии с советским менталитетом. Это основа любых отношений», – заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





