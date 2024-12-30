

Что означает превентивное задержание — разъяснение GYLA

30.12.2024 13:03





Нона Курдованидзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), объясняет, что превентивное задержание. Напомним, Михеил Кавелашвили в день своей инаугурации подписал этот и еще ряд репрессивных законов.



Предлагаем объяснение Курдованидзе:



Превентивное задержание – это когда человек не совершил преступления, но его все равно задерживают, поскольку по предположению полицейского, гражданин может совершить преступление в будущем.



Превентивное задержание допускается в отношении лица, совершившего преступление в прошлом. В поправках не уточняется, имеется ввиду совершение аналогичного преступления или иных. Соответственно, жертвой превентивного заключения может стать лицо, совершившее какое-либо преступление в прошлом. Существует множество видов преступлений, начиная с безбилетного проезда, нарушения правил дорожного движения, заканчивая мелким хулиганством и неподчинением законному требованию полиции.



Поскольку превентивное задержание осуществляется тогда когда лицо не совершало преступления, дело не дойдет до суда. Поскольку полиция не обвиняет такого человека в совершении преступления, а арестовывает его на основании предположения.



Задержанный на основании предположения может находиться в следственном изоляторе максимум 48 часов.



По истечении этого срока он будет отпущен. Если гражданин захочет оспорить ошибочность предположения сотрудника полиции, ему придется пройти три инстанции суда, что займет годы и, самое большее, он получит компенсацию ущерба в размере до 150 лари.



Нетгазета

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