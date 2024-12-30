

Гварамия: Сегодня с утра узурпаторский режим, за подписью президента-самозванца, обнародовал законы, действие которых является недопустимым

30.12.2024 13:13





Сегодня с утра узурпаторский режим, за подписью президента-самозванца, обнародовал законы, действие которых является недопустимым не только в связи с нелегитимностью, но и в связи с противоречием Конституции и Конвенции, так как содержит тяжелейшие предусловия для ограничения прав и свобод человека, - об этом в социальной сети пишет лидер „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия.



По его словам, „обнародованием указанных "законов" узурпация власти и движение от авторитаризма к диктатуре предпринят очередной тяжелейший шаг“.



Напомним, что за подписью Михаила Кавелашвили в „Законодательном вестнике“ было обнародовано 28 законопроектов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





