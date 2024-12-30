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Гварамия: Сегодня с утра узурпаторский режим, за подписью президента-самозванца, обнародовал законы, действие которых является недопустимым
30.12.2024 13:13
Сегодня с утра узурпаторский режим, за подписью президента-самозванца, обнародовал законы, действие которых является недопустимым не только в связи с нелегитимностью, но и в связи с противоречием Конституции и Конвенции, так как содержит тяжелейшие предусловия для ограничения прав и свобод человека, - об этом в социальной сети пишет лидер „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия.
По его словам, „обнародованием указанных "законов" узурпация власти и движение от авторитаризма к диктатуре предпринят очередной тяжелейший шаг“.
Напомним, что за подписью Михаила Кавелашвили в „Законодательном вестнике“ было обнародовано 28 законопроектов.
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