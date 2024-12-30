

Кобахидзе: Дональд Трамп не приглашал «гражданку Зурабишвили» на свою инаугурацию

30.12.2024 13:14





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не приглашал пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ее пригласил «американский Кубилюс» (Джо Уилсон, когрессмен, автор MEGOBARI Act — ред.).



Кобахидзе заявил, что «у нас есть контакты, давайте посмотрим, как будут развиваться процессы».



«Дональд Трамп никуда не приглашал Саломе Зурабишвили, есть американский Кубилюс, который пригласил Саломе Зурабишвили — гражданку Зурабишвили — в Соединенные Штаты. Это — американский Кубилюс, проще говоря.



Мы не ожидаем приглашения от американского Кубилюса. У нас есть коммуникация, давайте посмотрим, как будут проходить процессы», — заключил премьер Грузии.



Он добавил, что «гражданин Зурабшвили нам больше не интересна».



Напомним, конгрессмен США и председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом он написал на Х.





«Я рад пригласить президента Саломею Зурабишвили на инаугурацию президента Дональда Трампа как единственного законного лидера Грузии», — написал Уилсон.



Источник: СОВА

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