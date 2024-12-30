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В 2024 году зафиксировано около 200 случаев насилия и запугивания журналистов
30.12.2024 13:16
Согласно отчета международной организации Transparency International Georgia (TIG): 2024 год отмечен ростом насилия против критически настроенных к «Грузинской мечте» СМИ.
Случаев насилия в отношении журналистов в 2024 году было в 5 раз больше, чем в 2023.
Также в отчете указывается, что с 1 января по 30 ноября было начато расследование по 16 уголовным делам, из которых 9 все еще находятся в процессе расследования.
"Особенно примечательно насилие, проявленное в отношении журналистов во время освещения проевропейских протестов в последний месяц по всей Грузии.
С 28 ноября неправительственные организации зафиксировали более 90 случаев нарушения прав представителей СМИ.
Среди них были:
➖преднамеренные нападения,
➖тяжелые физические травмы,
➖незаконные задержания, штрафы,
➖преднамеренное повреждение оборудования,
➖незаконное препятствование журналистской деятельности,
➖травмы, полученные в результате использования газа, спрея и водометов,
➖угрозы, оскорбления.
Во время освещения проевропейских акций, поддерживаемые правящей партией «титушки» с особой жестокостью атаковали журналиста телекомпании «Pirveli» Мака Чихладзе и его оператора Гиорги Шецирули в прямом эфире.
Также в прямом эфире журналист телекомпании «TV Formula» Гурам Рогава получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу. Он до сих пор проходит реабилитацию.
TIG также запросила информацию о статистике преступлений против журналистов и правовой реакции на них:
По данным Специальной следственной службы, с 1 января по 30 ноября по 16 уголовным делам было начато расследование, из которых 9 дел все еще расследуются.
Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении 7 лиц, а одно дело прекратили.
Насилие в отношении журналистов и медиа включает 5 основных категорий:
открытые нападения на представителей медиа;
незаконные задержания и штрафы журналистов;
попытки запугивания, давления и угроз;
использование парламентом правил аккредитации против медиа;
использование судебной системы против медиа.
В 2024 году вновь ярко проявилась негативная роль Комиссии по коммуникациям в отношении критических вещателей, что стало особенно очевидным в предвыборный период.
Следует отметить, что в 2024 году продолжилась тенденция не допуска в страну иностранных журналистов.
Увеличение случаев нападений на журналистов, угроз, препятствий их профессиональной деятельности и попыток дискредитации иллюстрирует отсутствие политической воли у «Грузинской мечты» для улучшения медиасреды и обеспечения безопасных условий труда для журналистов.
Отсутствие расследований и безнаказанность в отношении преступлений против представителей медиа оставляет впечатление, что такие действия поощряются ими".
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