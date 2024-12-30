

В 2024 году зафиксировано около 200 случаев насилия и запугивания журналистов

30.12.2024 13:16





Согласно отчета международной организации Transparency International Georgia (TIG): 2024 год отмечен ростом насилия против критически настроенных к «Грузинской мечте» СМИ.



Случаев насилия в отношении журналистов в 2024 году было в 5 раз больше, чем в 2023.



Также в отчете указывается, что с 1 января по 30 ноября было начато расследование по 16 уголовным делам, из которых 9 все еще находятся в процессе расследования.



"Особенно примечательно насилие, проявленное в отношении журналистов во время освещения проевропейских протестов в последний месяц по всей Грузии.



С 28 ноября неправительственные организации зафиксировали более 90 случаев нарушения прав представителей СМИ.



Среди них были:

➖преднамеренные нападения,

➖тяжелые физические травмы,

➖незаконные задержания, штрафы,

➖преднамеренное повреждение оборудования,

➖незаконное препятствование журналистской деятельности,

➖травмы, полученные в результате использования газа, спрея и водометов,

➖угрозы, оскорбления.



Во время освещения проевропейских акций, поддерживаемые правящей партией «титушки» с особой жестокостью атаковали журналиста телекомпании «Pirveli» Мака Чихладзе и его оператора Гиорги Шецирули в прямом эфире.



Также в прямом эфире журналист телекомпании «TV Formula» Гурам Рогава получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу. Он до сих пор проходит реабилитацию.



TIG также запросила информацию о статистике преступлений против журналистов и правовой реакции на них:



По данным Специальной следственной службы, с 1 января по 30 ноября по 16 уголовным делам было начато расследование, из которых 9 дел все еще расследуются.



Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении 7 лиц, а одно дело прекратили.



Насилие в отношении журналистов и медиа включает 5 основных категорий:

открытые нападения на представителей медиа;

незаконные задержания и штрафы журналистов;

попытки запугивания, давления и угроз;

использование парламентом правил аккредитации против медиа;

использование судебной системы против медиа.



В 2024 году вновь ярко проявилась негативная роль Комиссии по коммуникациям в отношении критических вещателей, что стало особенно очевидным в предвыборный период.



Следует отметить, что в 2024 году продолжилась тенденция не допуска в страну иностранных журналистов.



Увеличение случаев нападений на журналистов, угроз, препятствий их профессиональной деятельности и попыток дискредитации иллюстрирует отсутствие политической воли у «Грузинской мечты» для улучшения медиасреды и обеспечения безопасных условий труда для журналистов.



Отсутствие расследований и безнаказанность в отношении преступлений против представителей медиа оставляет впечатление, что такие действия поощряются ими".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





