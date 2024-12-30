

Законы Грузии, которые вступили в силу с сегодняшнего дня

30.12.2024 14:47





Увеличение административных штрафов, упрощение процесса реорганизации в сфере государственных услуг, запрет демонстрантам закрывать лицо масками и любыми другими средствами во время митингов, а также использование лазерных устройств и пиротехники — это часть законов, которые уже приняты, опубликованы в «Законодательном вестнике», и действия которых начинается сегодня.



Всего Михаил Кавелашвили, псевдо-президент, избранный нелегитимной коллегией выборщиков, уже подписал 28 законопроектов.





- Запрещено сокрытие лица маской или любыми другими средствами во время собраний и демонстраций, как и использование пиротехники, лазеров и любых средств с резким излучением. За это участник протеста будет оштрафован на 2000 лари.



Согласно постановлению, перечень лиц, которые в силу своей профессиональной деятельности будут иметь право носить средства индивидуальной защиты, будет установлен министром внутренних дел. Министр внутренних дел также определяет правила и условия выдачи таким лицам соответствующих разрешений.



- Ужесточается ответственность за организованное перекрытие движения или участие в групповом движении в населенных пунктах при полной занятости проезжей части. Это наказывается штрафом в размере 1000 лари и лишением водительских прав сроком на 1 год.



- С сегодняшнего дня изменения коснутся и государственных служащих. В частности, публичное учреждение обязано проводить оценку всех иерархически ранжированных государственных служащих один раз в 6 месяцев в соответствии с Правилами оценки государственных служащих, утвержденными постановлением правительства Грузии «О правилах и условиях оценки профессиональных государственных служащих». ». Если будет признано, что государственный служащий не соответствует всем требованиям, из его/ее должностного оклада будет удержано 20% до следующего оценочного периода.



Кроме того, госслужащий может быть уволен со службы в связи с сокращением численности или штата работников в связи с ликвидацией государственного учреждения и/или его слиянием с другим государственным учреждением. Однако обжалование должностным лицом решения об увольнении его со службы не приостанавливает действия оспариваемого акта.



- Штраф за порчу внешнего вида города увеличивается с 50 лари до 1000–3500 лари, а также может быть применено административное лишение свободы.



В частности, с сегодняшнего дня запрещается произвольное нанесение различного рода надписей, рисунков и символов на фасады зданий, витрины, заборы, колонны и деревья, а также размещение плакатов, лозунгов и транспарантов в не отведенных для этого местах, а оставление заборов и зданий неокрашенными влечет штраф в размере 1000 лари (повторное совершение действий наказывается штрафом в размере 2000 лари).



- Самовольное нанесение различного рода надписей, рисунков, символов на фасады зданий административных органов, а также на прилегающую к ним территорию, в том числе на пешеходные и проезжие части дорог, влечет наложение штрафа в размере 2000 лари (3000 лари в случае повторного нарушения или, если применение этой меры с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя будет признано недостаточны -, административный арест на срок до 15 суток).



• Совершение вышеуказанного деяния в зоне охраны культурного наследия, установленной Законом Грузии «О культурном наследии», влечет наложение штрафа в размере 2000 лари (3500 лари в случае повторения).



С сегодняшнего дня умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры/инвентаря, расположенных на площади, дороге, в парке, сквере, подземном переходе, других объектов, предназначенных для общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер наружного наблюдения, умышленное повреждение общественного транспорта или умышленное повреждение или уничтожение инвентаря в общественном транспорте — влечет наложение штрафа в размере 1000 лари (2000 лари, если совершено лицом, подвергнутым административному штрафу, или административный арест на срок до 5 суток).



- Согласно поправкам, с сегодняшнего дня штрафы за нарушение правил проведения собраний и демонстраций увеличатся с 500 до 5000 лари, а для организаторов — с 5000 до 15000 лари.



- За незаконное ношение формы МВД предусмотрен штраф в размере 2000 лари.





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