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Сенатор Джинн Шейхин: «Я продолжу поддерживать народ Грузии»
30.12.2024 15:09
Американский сенатор Джинн Шейхин заявила, что продолжит поддерживать грузинский народ.
«Народ Грузии неоднократно отвергал автократию, когда они выходили на улицы Грузии за свободное и демократическое будущее. Я продолжу поддерживать народ Грузии, когда он потребует, чтобы его правительство представляло его волю и его евроатлантические устремления», — написала Джинн Шейхин.
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