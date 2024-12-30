

Сенатор Джинн Шейхин: «Я продолжу поддерживать народ Грузии»

30.12.2024 15:09





Американский сенатор Джинн Шейхин заявила, что продолжит поддерживать грузинский народ.



«Народ Грузии неоднократно отвергал автократию, когда они выходили на улицы Грузии за свободное и демократическое будущее. Я продолжу поддерживать народ Грузии, когда он потребует, чтобы его правительство представляло его волю и его евроатлантические устремления», — написала Джинн Шейхин.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





