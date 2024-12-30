

Зурабишвили прокомментировала уход из резиденции: «Граждане Грузии меня не провожали, они меня встретили»

30.12.2024 16:07





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство первыми действиями Михаила Кавелашвили, назначенного на должность президента партией «Грузинская мечта». Зурабишвили осудила его решение подписать «репрессивные законы» сразу после инаугурации:



— «Принятие репрессивных законов в первый же день является крайне неприемлемым», — заявила она.



Эти слова Зурабишвили стали её первым публичным комментарием после того, как она покинула резиденцию в Орбелиани 29 декабря. Заявление распространил телеканал «TV Пирвели».



На вопрос журналиста о том, как она восприняла реакцию граждан, которые провожали её аплодисментами, Зурабишвили ответила:



«Они меня не провожали, они меня встречали (принимали)».



Комментируя отмену государственной охраны в её отношении, Зурабишвили заявила, что была готова к этому:



— «Я знала, что этот закон будет принят, и ожидала всего».



Президент также прокомментировала, где она будет работать после ухода с резиденции:



— «После Нового года я сообщу, откуда буду работать. Пока нужно привести всё в порядок. Я не приведу вас в беспорядок. Думаю, что это будет после Нового года, когда всё перевезём и уладим».



Зурабишвили в последние дни говорит о настрое продолжать работу в сложившейся политической ситуации. И почти всегда её критика обращена действиям новой администрации правящей партии «мечта», подписавшей спорные законы.







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