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Зурабишвили прокомментировала уход из резиденции: «Граждане Грузии меня не провожали, они меня встретили»
30.12.2024 16:07
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство первыми действиями Михаила Кавелашвили, назначенного на должность президента партией «Грузинская мечта». Зурабишвили осудила его решение подписать «репрессивные законы» сразу после инаугурации:
— «Принятие репрессивных законов в первый же день является крайне неприемлемым», — заявила она.
Эти слова Зурабишвили стали её первым публичным комментарием после того, как она покинула резиденцию в Орбелиани 29 декабря. Заявление распространил телеканал «TV Пирвели».
На вопрос журналиста о том, как она восприняла реакцию граждан, которые провожали её аплодисментами, Зурабишвили ответила:
«Они меня не провожали, они меня встречали (принимали)».
Комментируя отмену государственной охраны в её отношении, Зурабишвили заявила, что была готова к этому:
— «Я знала, что этот закон будет принят, и ожидала всего».
Президент также прокомментировала, где она будет работать после ухода с резиденции:
— «После Нового года я сообщу, откуда буду работать. Пока нужно привести всё в порядок. Я не приведу вас в беспорядок. Думаю, что это будет после Нового года, когда всё перевезём и уладим».
Зурабишвили в последние дни говорит о настрое продолжать работу в сложившейся политической ситуации. И почти всегда её критика обращена действиям новой администрации правящей партии «мечта», подписавшей спорные законы.
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