Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На должность замминистра ВД назначен Шалва Тадумадзе


30.12.2024   16:37


На должность заместителя министра внутренних дел, вице-премьера правительства Грузии Вахтанга Гомелаури назначен Шалва Тадумадзе. Указанную информацию распространило МВД Грузии.

Как говорится в заявлению, с 2019 года по сей день Шалва Тадумадзе занимал должность заместителя председателя Верховного суда Грузии, он также является бессрочно избранным судьей указанного суда.

В период 2018-2019 гг. он занимал должность главного прокурора Грузии, а также был главой администрации правительства Грузии.

В 1998 году Тадумадзе окончил Тбилисский гуманитарный институт, где ему была присвоена квалификация юриста; в 2006 году прошел тестирование адвокатов общей специализации; в 2006-2007 гг. проходил обучение в Тбилисской политологической школе.

"Вновь назначенный замминистра имеет многолетний опыт работы как в публичном, так и частном секторе", - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна