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На должность замминистра ВД назначен Шалва Тадумадзе
30.12.2024 16:37
На должность заместителя министра внутренних дел, вице-премьера правительства Грузии Вахтанга Гомелаури назначен Шалва Тадумадзе. Указанную информацию распространило МВД Грузии.
Как говорится в заявлению, с 2019 года по сей день Шалва Тадумадзе занимал должность заместителя председателя Верховного суда Грузии, он также является бессрочно избранным судьей указанного суда.
В период 2018-2019 гг. он занимал должность главного прокурора Грузии, а также был главой администрации правительства Грузии.
В 1998 году Тадумадзе окончил Тбилисский гуманитарный институт, где ему была присвоена квалификация юриста; в 2006 году прошел тестирование адвокатов общей специализации; в 2006-2007 гг. проходил обучение в Тбилисской политологической школе.
"Вновь назначенный замминистра имеет многолетний опыт работы как в публичном, так и частном секторе", - говорится в заявлении.
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