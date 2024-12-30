

США передают Украине 15 миллиардов долларов из замороженных российских активов

30.12.2024 17:46





Соединенные Штаты Америки передадут Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных доходами, полученными от российских замороженных активов, - указанное заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, соответствующее соглашение подписано между министерством финансов Украины и Всемирным банком.



«Это будут средства в рамках проекта PEACE в Украине и часть контрибуции США в „Большой семерке“в размере 20 миллиардов долларов, которые мы используем на социальные и гуманитарные расходы», - отметил Шмыгаль.



Напомним, что Украина уже получила от США 1 миллиард долларов, обеспеченных доходами, полученными от российских замороженных активов. Вместе с тем, Япония также перечислит Украине 3 миллиарда долларов США, обеспеченных замороженными российскими активами.





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