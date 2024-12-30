

В Тбилиси проходит презентация новой инициативы по поддержке госслужащих

30.12.2024 17:47





В Тбилиси проходит презентация новой инициативы по поддержке публичных служащих - «Бывшие публичные служащие в поддержку действующих публичных служащих».



В рамках инициативы, бывшие публичные служащие Грузии учреждают Фонд свободы мнения (Safe Voices Fund), целью которых является поддержка лиц, занятых в государственном секторе, которые в связи с выражением критической позиции оказались под риском угроз, увольнения, дискриминационного отношения или иного притеснения.



Фонд свободы мнения, вместе с другими представителями различных секторов, объединенных в рамках инициативы, будет работать по следующим направлениям: помощь в трудоустройстве: в случае увольнения с работы, содействие в поиске новой работы; начальная финансовая поддержка: обеспечение необходимой финансовой помощи в переходный период; посредническая деятельность с финансовыми институтами: облегчение кредитных обязательств; страховая поддержка: помощь в сохранении страхования здоровья; профессиональная переподготовка: повышение профессиональной квалификации для создания новых возможностей; правовая помощь: юридическая консультация и представительство; психоэмоциональная поддержка: психологическая помощь и эмоциональная поддержка.





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