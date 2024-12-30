

Президент Зурабишвили пригласит журналистов в новый офис после Нового года

30.12.2024 18:20





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую оппозиция и часть международных партнеров считают действующим главой государства, пригласит журналистов в новый офис после Нового года. Об этом она заявила в коротком комментарии телекомпании «Пирвели».



Накануне она покинула президентский дворец Орбелиани и заявила, что уносит с собой «легитимность, флаг и доверие граждан».



Зурабишвили назвала «очень неприемлемым» подписание Михаилом Кавелашвили, которого она считает нелегитимным президентом, новых «репрессивных» законов. Один из них предусматривает снятие госохраны для Зурабишвили.





«Я знала, что они примут этот закон, я ждала всего», – сказала Зурабишвили.



Согласно поправкам в закон «О специальной службе государственной охраны», инициированным «Грузинской мечтой», президент, премьер-министр и председатель парламента не будут иметь персональной охраны после прекращения своих полномочий, если Конституционный суд, в соответствии с 48-й статьей Конституции, подтвердит нарушение ими Конституции или наличие признаков преступления в их действиях.



Напомним, что суд установил нарушение Зурабишвили Конституции из-за её визитов в Европу без согласования с правительством, однако «Мечта» не смогла утвердить её импичмент из-за нехватки голосов.



Сегодня, несмотря на то что закон уже вступил в силу, Зурабишвили все еще охраняют сотрудники Службы государственной охраны.





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