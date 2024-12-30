

Россия ужесточает безвизовый режим – затронут ли изменения граждан Грузии?

30.12.2024 18:25





С 1 января 2025 года срок пребывания в России для безвизовых иностранцев сократится. В частности, иностранцы, прибывающие в РФ без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Это изменение коснется и граждан Грузии. Ранее срок безвизового пребывания составлял 90 дней в течение каждого периода в 180 суток.



Инициаторы закона отмечали, что «изменения не только помогут усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории РФ, но и будут мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус на территории РФ».



Напомним, что в октябре президент РФ Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Согласно опубликованной тогда информации, те граждане Грузии, которые хотят учиться или работать на территории России, смогут делать это без ограничения в 90 дней.



«Тем, кто планирует остаться в России более трёх месяцев и при этом не собирается устраиваться на работу или учёбу, по-прежнему необходимо оформление многократной годовой визы по приглашению родственников», – рассказывал глава грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе.



Таким образом, изменение, которое вступит в силу 1 января, касается лишь тех, кто хочет посетить Россию на короткий срок, не для учебы или работы. Они смогут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года.





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