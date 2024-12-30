

«Иванишвили был первым, но он не будет последним» - Джо Уилсон

30.12.2024 22:14





«Иванишвили был первым, но он не будет последним», - пишет председатель Хельсинкской комиссии США, автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в соцсети Х.



«Если вы находитесь в коррумпированном поезде «Грузинский кошмар», идущем в Китай, Иран и Россию, сейчас самое время сойти. Иванишвили был первым, но он не будет последним. Еще есть время спасти себя, но как только вы попали в список, значит, вы в нем навсегда! Ни денег, ни путешествий», - пишет Джо Уилсон.



Ранее Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.





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