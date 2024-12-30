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«Тройка» ОБСЕ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии
30.12.2024 22:18
«Тройка» стран ОБСЕ (Мальта, Северная Македония и Финляндия) поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом говорится в итоговом докладе триады.
В отчете также подчеркивается важность проведения Женевских международных дискуссий.
«Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы отмечаем важность Женевских международных дискуссий и поддерживаем постоянный акцент на достижению ощутимых результатов для затронутых конфликтом общин, что было в центре внимания в 2024 году.
Мы сохраняем приверженность поддержанию уже предпринятых усилий и инициатив, включая работу Механизмы предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ — ред.)», — говорится в 13 пункте итогового отчета.
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