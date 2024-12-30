

Российскому правозащитнику отказано в международном убежище в Грузии

30.12.2024 22:48





Российскому правозащитнику Станиславу Дмитриевскому отказано в международном убежище в Грузии.



Сообщается, что известный российский правозащитник 36 лет своей жизни посвятил борьбе за справедливость в РФ. В последний год он пытался получить убежище в Грузии, но 26 декабря миграционная служба страны официально отклонила его прошение.



Миграционная служба Грузии утверждает, что в России нет ни внутренних, ни международных конфликтов, что по сути отрицает войну с Украиной, и что нет нарушений прав человека, представляющих угрозу для Дмитриевского при возвращении на родину.



Телеграм-канал Tbilisi-Life указывает на очевидные для всего мира факты против решения миграционного департамента.



«Если Департамент миграции Грузии рассматривает то, что РФ не объявила военное положение на своей территории, то напомним:



военные действия России против Украины ведутся не только за пределами РФ, но уже и на ее территории, как в Курской области, так и в воздушном пространстве над Европейской частью России (дроны, ракетные атаки);

по международному праву, вооруженный конфликт существует при фактическом ведении военных действий, независимо от официального статуса или признания. О нарушениях прав человека в РФ можно год писать и все не перечислить», — пишет автор.

О нарушениях прав человека и безнаказанности заявлял и спецдокладчик ООН по РФ.



«В стране действует государственная система нарушений прав человека, закрепленная в законодательстве, для подавления гражданского общества, инакомыслия и оппозиции. Царит безнаказанность, отсутствуют независимые институты правосудия. Преследуются антивоенные выступления, оправдывается насилие правоохранителей, практикуются произвольные аресты. Ухудшились условия содержания правозащитников, журналистов и политиков, включая одиночные камеры и насильственные исчезновения», — отмечалось в сентябре 2024 года.



Отметим, Станислав Дмитриевский начинал свою правозащитную деятельность во времена СССР. В его биографии — арест в 1989 году за участие в первомайской демонстрации с баннером «Бойня в Тбилиси — это геноцид», посвященной событиям 1989 года на Руставели. Во время российской агрессии против Грузии в 2008 году Дмитриевский был среди подписавших письмо против агрессии, после чего его дом подвергся нападению с разбитыми окнами и кирпичом, запачканным красной краской.



Источник: SOVA

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