

Президент Грузии поблагодарила санатора Джин Шейхин за поддержку

31.12.2024 10:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в соцсети X благодарность сенатору США Джин Шейхин за поддержку:



«Сенатор, спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы достигнем этой цели и добьемся ее посредством свободных и честных выборов», — написала Саломе Зурабишвили.



Ранее, американский политик также в социальной сети написала:



«Грузинский народ неоднократно отвергал самодержавие, проводит акции протеста на улицах Грузии за свободное и демократическое будущее. Я буду продолжать поддерживать грузинский народ, поскольку он требует, чтобы правительство представляло его волю и евроатлантические устремления», — написала Джин Шейхин .





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