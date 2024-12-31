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Президент Грузии поблагодарила санатора Джин Шейхин за поддержку
31.12.2024 10:35
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в соцсети X благодарность сенатору США Джин Шейхин за поддержку:
«Сенатор, спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы достигнем этой цели и добьемся ее посредством свободных и честных выборов», — написала Саломе Зурабишвили.
Ранее, американский политик также в социальной сети написала:
«Грузинский народ неоднократно отвергал самодержавие, проводит акции протеста на улицах Грузии за свободное и демократическое будущее. Я буду продолжать поддерживать грузинский народ, поскольку он требует, чтобы правительство представляло его волю и евроатлантические устремления», — написала Джин Шейхин .
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