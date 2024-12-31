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Глава МИД Литвы: Литва не вмешивается во внутреннюю политику Грузии
31.12.2024 11:30
«Литва не вмешивается во внутреннюю политику Грузии», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
По словам Будриса, поддержка Литвой Грузии и введение санкций против её политиков не направлены на вмешательство во внутреннюю политику страны.
«Речь идет не о внутренней политике страны или поддержке какой-либо конкретной политической группы. Речь идет об обещании Грузии, которое она дала год назад и не выполнила, провести свободные и справедливые выборы, что является условием дальнейшего развития отношений с Евросоюзом и реализации страной статуса кандидата в ЕС. Это относится только к тому, что Грузия нарушает свои обещания, а не к тому, что мы пытаемся проводить внутриполитические процессы», — заявил Будрис.
По словам Будриса, объединение этих разных вопросов наносит вред.
«Выборы, демократические стандарты, ОБСЕ, отчеты о выборах, европейская интеграция — это то, о чем мы говорим, а также люди, которые организуют насилие против мирных протестующих на улице и сажают их за решетку», — заявил глава МИД Литвы.
По его словам, важно найти больше стран-единомышленников при введении более широких санкций.
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