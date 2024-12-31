

Минздрав утверждает, что МВД не применяло запрещенные средства при разгонах акций

31.12.2024 17:02





Полиция действовала в соответствии с законом во время разгонов акций протеста и не применяла запрещенных во время подобных операций средств, заявляет министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



«Никто не располагает документами, согласно которым представители МВД использовали в ходе текущих действий какие-либо нестандартные средства или что-либо, что не разрешено конвенциями и законодательством нашей страны, поэтому говорю на эту тему, обсуждать этот вопрос более серьёзно нет необходимости.



Полиция действовала в строгом соответствии с законодательством нашей страны, международными стандартами и конвенциями, в том числе судебной практикой Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Интоксикация, слезы и другие симптомы — естественный сопутствующий процесс (во время применения химических веществ)», — заявил Михаил Сарджвеладзе.



Напомним, что ни широкой общественности, ни врачам, до сих пор не известно, каков химический состав газа, который применялся полицией при разгоне акций. МВД держит эти данные в тайне.





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