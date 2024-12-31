

Сотрудница мэрии Тбилиси заявляет о незаконном увольнении за поддержку евроинтеграции

31.12.2024 17:04





Бывшая сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси Лана Кардава заявила, что её уволили из-за публичной поддержки евроинтеграции, участия в акциях протеста и осуждения насилия над демонстрантами. Об этом Кардава написала на своей странице в Facebook.



Кардава рассказала о своем многолетнем пути в государственной службе, начиная с 2016 года, когда она прошла конкурс и начала работу в пресс-службе мэрии Тбилиси. По её мнению, решение об увольнении стало следствием её подписи под публичным обращением, в котором подписанты дистанцировались от решения правительства о приостановке процесса евроинтеграции.



— «… Так просто и беспощадно. За открытое выражение иной точки зрения, поддержку евроинтеграции, участие в акциях протеста и публичное осуждение насилия над демонстрантами нас начали увольнять с работы. Нам заявили — «попытки саботажа не останутся без ответа». И вот пришла ответная реакция», — написала она.



Кардава обвинила власти в подавлении демократических ценностей и прав человека, заявив, что Грузия отдаляется от свободного мира и приближается к самоизоляции и сближению с Россией:



— «Этот режим растоптал права человека, демократию, евроатлантические стремления Грузии, её Конституцию и международный имидж. Страна оказалась в полной самоизоляции от свободного мира, выбрав путь дружбы и уподобления оккупанту».



Кардава заявила, что намерена продолжить борьбу:



— «Я буду бороться на двух фронтах: за свои права и за свободное будущее страны. Я непоколебимо верю в победу».



Увольнение Кардава произошло на фоне нарастающих протестов и критики правящей партии «Грузинская мечта» за её решение приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. Это решение вызвало массовые акции и осуждение как внутри страны, так и со стороны международного сообщества.



Мэрия Тбилиси пока не прокомментировала заявления Кардавы. Однако её история стала ещё одним примером растущего давления на гражданских активистов и тех, кто выступает против текущего политического курса.





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