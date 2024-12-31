

Кремлевский идеолог назвал необразованного Кавелашвили «новым и мудрым президентом Грузии»

31.12.2024 17:07





Идеолог Кремля Александр Дугин прокомментировал инаугурацию Михаила Кавелашвили в качестве нового президента Грузии, назвав его «мудрым президентом» в своём Telegram-канале, добавив: «Чем больше мудрых президентов будет, тем лучше».



В эфире российского пропагандистского канала Дугин сравнил партию «Грузинская мечта» с лидерами консервативных сил в Европе — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По его словам, эти политические силы представляют новую волну суверенитета и традиционных ценностей, противостоящую западному глобализму.



«Консервативные популистские силы в условиях нового американского режима имеют возможность прийти к власти. Мы уже видим прецеденты: Орбан, Фицо и, например, «Грузинская мечта». Это умеренные, суверенные консерваторы, которые опираются на традиционные ценности. Эта волна уже победила в США и, вероятно, охватит Европу».



Заявления Дугина укрепляют нарратив российской пропаганды о том, что Грузия якобы движется в сторону «традиционных ценностей» и нейтралитета. На вопрос ведущего о происходящем в Грузии и её явном отходе от прозападного курса, Дугин отметил, что «Грузинская мечта» — это не пророссийская, а «прогрузинская» сила.



— «Обратите внимание, победила не столько пророссийская, сколько прогрузинская сила. Бидзина Иванишвили и Михаил Кавелашвили, который недавно принял присягу как новый президент Грузии, представляют собой альтернативу глобалистскому марионеточному руководству, как, например, Саломе Зурабишвили, которая действовала в интересах администрации Байдена», — отметил он.



Дугин выразил уверенность в том, что лидеры, подобные Иванишвили и Кавелашвили в Грузии, Орбану в Венгрии и Фицо в Словакии, представляют будущее мировой политики.



— «Такие фигуры, как Иванишвили и Кавелашвили, не просто лидеры с пророссийской повесткой, они являются лидерами нового мирового порядка, основанного на традиционных ценностях», — заявил идеолог Кремля.



Эти комментарии прозвучали на фоне активного противостояния в Грузии между властью и оппозицией. С 28 ноября в стране продолжаются проевропейские протесты после решения «Грузинской мечты» приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года. Протесты сопровождаются критикой власти за действия, которые, по мнению оппозиции, отдаляют Грузию от европейского пути и сближают её с Россией.





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