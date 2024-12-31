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Впервые в новогоднюю ночью работа общественного транспорта Тбилиси не будет продлена


31.12.2024   17:09


В этом году, в отличие от предыдущих лет, в новогоднюю ночь рабочие часы общественного транспорта Тбилиси не изменятся. Мэрия Тбилиси сообщила, что в ночь с 31 декабря на 1 января метро завершит свою работу в 00:00, а рабочие часы автобусов останутся неизменными.

По информации мэрии, «удлинение рабочего времени транспорта не предусмотрено, так как концерт не планируется».

Вероятно, власти так решили, чтобы на протестный Новый год к Парламенту пришло меньше людей. Сегодняшняя ночь будет частью непрерывного протеста, который проходит уже 33 дня в Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября, после заявления Кобахидзе о том, что Грузия приостанавливает евроинтеграцию.

Отметим, что в Батуми автобусы будут работать до часу ночи.

Что касается Рождественской ночи, по данным транспортной службы мэрии Тбилиси, метро будет работать до 03:00 6 января, когда Грузинская православная церковь отмечает Рождество.

С 00:00 6 января до 03:00 7 января поездки на метро будут бесплатными.


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