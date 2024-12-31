

Иванишвили постарается сделать все «темные делишки» в новогодние дни - Мезвришвили

31.12.2024 18:18





«Для режима нет нового года, десятки госслужащих прямо сейчас освобождают с должностей», — пишет странице в социальной сети Facebook заместитель председателя партии «Гахария за Грузию» Натия Мезвришвили.



««Мечта» побила рекорд и в этом плане. Таких масштабных репрессий в отношении госслужащих из-за инакомыслия (особенно в защиту Конституции) еще никогда не было. Они фактически стреляют себе в ногу, потому что опустошают костяк государства.



Чем больше они отпустят, тем быстрее падут. Сейчас настало время бизнесу встать вместе с госслужащими и наряду с освобождением заключенных потребовать их восстановления в должности. Иванишвили постарается сделать все «темные делишки» в новогодние дни. Поэтому мы должны быть бдительными», — написала Мезвришвили.





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