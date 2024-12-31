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Генсек НАТО поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Новым годом
31.12.2024 18:20
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Новым годом.
В своем официальном поздравлении генеральный секретарь Североатлантического альянса желает главе правительства Грузии счастливого и успешного Нового года.
«Желаю вам всего наилучшего, счастливого и успешного Нового года», – говорится в поздравительном письме Марка Рютте.
Информацию распространяет администрация правительства Грузии.
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