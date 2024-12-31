

Си Цзиньпин поздравляет Михаила Кавелашвили с Новым годом

31.12.2024 18:22





Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравляет псевдопрезидента Грузии Михаила Кавелашвили с Новым годом.



Си Цзиньпин отправил поздравительную открытку Михаилу Кавелашвили.



«С Новым годом!», — говорится в поздравительной открытке.





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