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Си Цзиньпин поздравляет Михаила Кавелашвили с Новым годом


31.12.2024   18:22


Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравляет псевдопрезидента Грузии Михаила Кавелашвили с Новым годом.

Си Цзиньпин отправил поздравительную открытку Михаилу Кавелашвили.

«С Новым годом!», — говорится в поздравительной открытке.


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