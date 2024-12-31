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Президент Казахстана поздравляет псевдопрезидента Грузии с наступающим Новым годом


31.12.2024   18:24


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравляет псевдо президента Грузии Михаила Кавелашвили с наступающим Новым годом.

«Ваше Превосходительство, желаю Вам счастливого и успешного Нового года.

С уважением, Касым-Жомарт Токаев», — говорится в поздравлении.


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