

Президент Казахстана поздравляет псевдопрезидента Грузии с наступающим Новым годом

31.12.2024 18:24





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравляет псевдо президента Грузии Михаила Кавелашвили с наступающим Новым годом.



«Ваше Превосходительство, желаю Вам счастливого и успешного Нового года.



С уважением, Касым-Жомарт Токаев», — говорится в поздравлении.





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