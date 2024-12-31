

Верховный совет Аджарии утвердил правительство автономной республики

31.12.2024 18:26





Верховный совет Аджарии утвердил правительство автономной республики. Новый состав был поставлен на голосование на пленарном заседании внеочередной сессии Верховного совета, которое возглавлял председатель законодательного органа Давид Габаидзе.



Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Торнике Рижвадзе на пост председателя правительства Аджарии и предложенных им кандидатов на должности министров.



Майя Хаджишвили возглавит Министерство образования, культуры и спорта, Заза Шавадзе — Министерство сельского хозяйства, Джаба Путкарадзе — Министерство финансов и экономики, а Нино Нижарадзе — Министерство здравоохранения и социальной защиты.



До голосования за состав правительства автономной республики, представленный на утверждение президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, депутаты заслушали Торнике Рижвадзе.



«Сегодня последний рабочий день 2024 года, и мы смело можем подвести итоги уходящего года. Прежде всего, я хочу поздравить наш народ и всю Грузию с наступающими праздниками и пожелать счастливого, успешного и мирного 2025 года. Подводя итоги 2024 года, отмечу, что мы провели действительно исторически значимые как всеобщие, так и выборы в Верховный совет Аджарии. Я хочу поблагодарить наш народ за вновь оказанное высокое доверие, ведь именно благодаря этому мандату мы сможем двигать нашу страну вперёд, вести наш народ и родину к миру и благополучию», — заявил Торнике Рижвадзе.



Рижвадзе поблагодарил правительство Грузии за доверие и отметил, что план действий, стратегические направления и будущий взгляд основаны на движении к Европе с миром и достоинством. Он подчеркнул, что единство правительственной команды будет способствовать ещё большему укреплению мира и благополучия в стране. После подведения итогов 2024 года Торнике Рижвадзе представил план действий правительства Аджарии. По его словам, приоритеты и основные направления, согласованные с правительством Грузии, основаны на защите основных прав, ценностей и принципов человека, долгосрочном инклюзивном экономическом развитии региона и решении всех вызовов, стоящих перед населением.



Кроме того, как отметил Торнике Рижвадзе, в регионе продолжится двузначный экономический рост, что создаст больше новых рабочих мест.



«По всем экономическим параметрам ежегодно растёт республиканский бюджет Аджарии, который в настоящее время достиг беспрецедентного уровня и превышает 800 миллионов лари. Увеличилось количество программ и проектов, ориентированных на нужды населения. Значительно вырос объём валового внутреннего продукта, и отраслевые министерства прилагают все усилия для дальнейшего улучшения социально-экономического положения населения», — заявил Торнике Рижвадзе.



Он также обратил внимание на инвестиционные проекты, рассказал о планируемых программах в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства, а также о растущей бюджетной политике и других важных для региона вопросах.



По словам докладчика, главной заботой нового правительства является минимизация уровня безработицы и эффективная реализация проектов, ориентированных на нужды населения.



После вопросов и ответов, выступлений и голосования председатель Высшего совета Давид Габаидзе пожелал успехов новому составу правительства и поздравил народ Грузии с наступающими праздниками. В завершение внеочередной сессии в зале прозвучал государственный гимн Грузии.





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