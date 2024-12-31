

Главы МИД Франции, Германии и Польши распространили совместное заявление по Грузии

31.12.2024 22:09





Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши распространяют совместное заявление по поводу событий, происходящих в Грузии.



Согласно заявлению, главы МИД «Веймарского треугольника» глубоко обеспокоены «политическим кризисом, который возник в Грузии после парламентских выборов 26 октября, и решением партии «Грузинская мечта» приостановить процесс интеграции с Евросоюзом».



«Кризис вызван политическим курсом правящей партии Грузии и отходом от европейского пути. Мы неоднократно призывали грузинские власти изменить курс и вернуться к интеграции с ЕС, соблюдая европейские нормы, ценности и проводя реформы. Мы строго осуждаем насилие против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, произошедшее на прошлой неделе. Напоминаем грузинским властям об их ответственности за уважение прав человека и защиту основных свобод, включая свободу собраний и свободу СМИ. Мы решительно осуждаем угрозы, направленные против политических деятелей. Репрессивный политический курс «Грузинской мечты» и демократический регресс стали причиной ухудшения наших отношений как на европейском, так и на национальном уровне, а также сокращения помощи и сотрудничества с грузинскими властями. В связи с этим мы будем осуществлять решение ЕС о прекращении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, а также рассматривать дополнительные меры на уровне ЕС и национальном уровне.



Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах 26 октября подтверждает наши опасения относительно справедливости избирательного процесса, масштабных нарушений и недостаточного расследования обвинений. Выборы не соответствовали стандартам, ожидаемым от страны-кандидата на членство в ЕС. Мы призываем грузинские власти найти выход из сложившейся ситуации и восстановить доверие общества к грузинской демократии, участвуя в национальном диалоге со всеми заинтересованными сторонами. Призыв к реализации рекомендаций и стандартов ОБСЕ/БДИПЧ, включая возможность новых выборов, что исходит от части грузинского общества, заслуживает рассмотрения властями, искреннего диалога со всеми политическими силами и представителями гражданского общества. Мы вновь подтверждаем нашу решимость поддерживать демократические и европейские стремления грузинского народа», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции и Польши — Анналены Бербок, Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорского.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





