

Германия ввела запрет на въезд для граждан Грузии, ответственных за насилие над демонстрантами

31.12.2024 22:55





Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Германии в социальной сети X.



«Сегодня Германия ввела запрет на въезд девяти людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной», - говорится в посте.



Ранее различные санкции против представителей правительства Грузии и «Грузинской мечты» ввели США, Великобритания, страны Балтии и Украина.





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