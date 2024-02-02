

3-4 февраля в Гудаури пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу

02.02.2024 12:59





3-4 февраля под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Гудаури пройдет этап Кубка мира в дисциплине сноуборд-кросс. Информацию распространяет Агентство горных трасс.



В международном соревновании примут участие 90 спортсменов из 17 ведущих стран мира (США, Канада, Швейцария, Австрия, Андорра, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Бразилия, Япония, Корея, Украина).



«Со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) на мероприятии будут присутствовать и участвовать в организационных процессах директор соревнований Уве Бейер и технический делегат Лукаш Лигоцкий.



Этап Кубка мира проводится в Гудаури впервые, мероприятие освещается международными СМИ и транслируется в прямом эфире на канале «Евроспорт».



В прошлом году Грузия принимала чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и фри-ски на высочайшем уровне в Бакуриани, поэтому заняла почетное место на карте мира по направлению зимнего туризма. Успешно проведенный чемпионат вызвал внимание FIS к нашей стране, поэтому Грузия, в частности Гудаури и Бакуриани, были включены в ежегодный календарь. В декабре 2023 года в Бакуриани также успешно прошел Кубок мира по дисциплинам могул и парный могул. Международная федерация лыжного спорта (FIS) положительно оценила эти соревнования как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения организации.



Этапы Кубка мира продолжатся в Гудаури и в этот зимний сезон, а 10-11 февраля Бакуриани вновь примет дисциплину ски-кросс.







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