

Погибшие при падении воздушного шара у села Асурети - оператор телекомпании «Имеди» и два пилота

07.02.2024 19:37





Один из погибших при падении воздушного шара возле села Асурети - оператор телекомпании «Имеди» Мишо Бидзинашвили. Информацию распространяет сама телекомпания.



Что касается двух других погибших, то это пилоты.



По предварительной информации, воздушный шар столкнулся с опорой линии электропередачи, что и стало причиной катастрофы. Погибли все три человека, летевшие на воздушном шаре.



Для справки, воздушный шар взлетел сегодня утром с центрального стадиона Поти. Два пилота - Реваз Утургаури и поляк Кшиштоф Заапарт должны были совершить испытательный полет, прежде чем установить мировой рекорд полета на воздушном шаре на самое большое расстояние. Они летели из Поти в направлении Кахети. Вместе с ними на воздушном шаре находился оператор Мишо Бидзинашвили.





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